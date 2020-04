Catanzaro, i sindacati di polizia Siulp ed Fsp: “Predisposta sanificazione delle autovetture di servizio”

Le Segreterie Provinciali di Catanzaro delle Organizzazioni Sindacali della Polizia di Stato Siulp ed Fsp hanno predisposto per la giornata di martedì 7 aprile un trattamento di sanificazione di tutte le autovetture della Polizia di Stato del capoluogo e dell'intera provincia. L'iniziativa è stata comunicata ufficialmente al Questore di Catanzaro, Mario Finocchiaro, e ai dirigenti dei vari Compartimenti.

L'iniziativa – si legge in un comunicato stampa dei sindacati - è stata promossa per "tutelare gli Operatori della Polizia di Stato della provincia che, in questo drammatico periodo storico, continuano a lavorare in prima linea sulle nostre strade, tra la gente e per la gente". La sanificazione riguarderà tutti i veicoli in uso non solo alla Questura di Catanzaro e ai Commissariati di Polizia di Catanzaro Lido e Lamezia Terme, ma anche a quelli assegnati alle diverse specialità presenti nel territorio provinciale, quali gli Uffici della Polizia Stradale, Postale, Ferroviaria ed Aeroportuale.

Le organizzazioni sindacali Siulp ed Fsp hanno sostenuto i costi dell'intervento, grazie anche alle condizioni economiche altamente vantaggiose offerte dalla Ditta G.R.V. Service SRL "UNIPERSONALE" di Crotone.

I segretari generali provinciali Gianfranco Morabito e Massimo Arcuri hanno sottolineato che l'iniziativa rappresenta "un gesto che esprime la volontà di contribuire concretamente a contrastare l'emergenza sanitaria legata al Covid19, salvaguardando le donne e gli uomini in divisa che quotidianamente mettono a rischio la propria salute svolgendo servizi di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità".