Catanzaro, Abramo e Concolino: “Uffici settore Politiche sociali al lavoro anche sabato e domenica su domande buoni spesa”

Gli uffici del settore Politiche sociali del Comune lavoreranno anche sabato e domenica per gestire e vagliare tutte le domande finalizzate all'erogazione dei buoni spesa. Lo hanno detto il sindaco Sergio Abramo e l'assessore alle Politiche sociali, Lea Concolino, sottolineando come sia già stata presentata una gran mole di domande e ricordando che il termine per la presentazione scadrà alle ore 24 di martedì 7 aprile.

L'avviso e il modulo sono consultabili (e scaricabili) sul sito istituzionale del Comune, www.comune.catanzaro.it.

Dettagli Creato Venerdì, 03 Aprile 2020 18:27