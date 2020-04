Coronavirus: associazione Pro Tur Calabria mette applicazione a disposizione del Comune di Decollatura

Angela Perri legale rappresentante dell'Associazione Pro Tur Calabria, comunica che nei giorni scorsi, ha inviato una comunicazione al Sindaco di per mettere a disposizione del Comune, in modo assolutamente gratuito, l'Applicazione APP Emer Deco "Emergenza a Decollatura", predisposta per facilitare le comunicazioni, in caso di emergenza fra i cittadini e le autorità preposte alla gestione.



L'associazione, costituita nell'anno 2018, ha avviato da tempo una attività di promozione sul web dei territorio dell'Area del Reventino-Savuto, attuata attraverso siti web divulgativi e canali sui social network, e recentemente si è data una organizzazione per operare nel campo della protezione civile ma solo relativamente alla divulgazione della cultura della prevenzione dei rischi, in particolare di quello sismico, e dell'assistenza alle popolazioni in caso di emergenza.

L'APP, che sarà messa a disposizione dei comuni che ne faranno richiesta a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. , o al contatto di Whatsap al numero 371665234, nella versione proposta al Sindaco di Decollatura è stata personalizzata inserendo i numeri di emergenza del Comune e le aree di emergenza previste dal Piano Comunale di Protezione Civile, oltre a tutti i numeri e recapiti generali (La scelta di iniziare dal Comune di Decollatura, pur avendo avviato già contatti con altri comuni ed anche con la città di Lamezia, è stata un poco obbligata dovendo utilizzare le informazioni già acquisite per l'impossibilità di muoversi, causa Coronavirus, per acquisire altro materiale presso i vari uffici tecnici).

L'App si apre con una schermata con il alto un menu di navigazione e nella pagina 8 icone così definite:

• "Chiamate rapide di emergenza" che rimanda ad un menu a selezione rapida dei numeri di Prefettura, Protezione Civile Regionale, Uffici Comunali, COC, 112, Caserma Carabinieri, 115 e Vigili del Fuoco di Lamezia. Per quanto riguarda i numeri del comune c'è un menù a selezione rapida dei numeri di tutti gli uffici, compreso il numero di emergenza da istituire in questa fase;

• Chiamate rapide di Decollatura" che rimanda al menù a selezione rapida dei numeri del Sindaco e di tutti i responsabili delle 10 funzioni del Centro Operativo Comunale;

• "Cosa fare" che apre un menù che delle istruzioni sui comportamenti da tenere in emergenza relativamente a tutti i tipi di rischi;

• "Aree di Prociv" che apre il menù delle varie aree previste dal Piano di Protezione Civile Comunale. Selezionando il tipo di area sarà possibile accedere alle mappe interattive per ogni area di Attesa Sicura, di Accoglienza Coperta e Scoperta e di tutti gli altri tipi di aree;

• "Scrivi o Segnala" apre un modulo interattivo per effettuare segnalazioni al Comune;

• "Avvisi e Allerte" apre una pagina web con gli aggiornamenti continui di eventuali avvisi e allerte diramati dal comune;

• "Protezione Civile Regionale" apre il sito della Protezione Civile della Calabria;

• "Prociv Nazionale" apre il sito del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile

L'App, ideata e realizzata dalla struttura tecnica dell'Associazione Pro Tur è stata messa a disposizione del Comune di Decollatura che potrà decidere di acquisirne l'uso gratuito ed in tal caso, dopo eventuali modifiche per adeguarla alle esigenze organizzative dell'Ente ed ampliarla con l'inserimento eventuale dei numeri delle altre associazioni che ne dovessero fare richiesta, sarà rilasciata la versione definitiva con i loghi ufficiali del comune.

Nel frattempo l'associazione sta lavorando alal versione definitiva che sarà on line su Play Store e Apple Store, oltre che all'indirizzo http://mobincube.mobi/H7SC97, dal quale è già scaricabile la versione di prova.