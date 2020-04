Coronavirus, Palma: “Preoccupato per la situazione nella Rsa di Chiaravalle”

Il Garante nazionale delle persone private della liberta' personale, Mauro Palma, "e' particolarmente preoccupato" dalla situazione nella Residenza sanitaria assistenziale "Domus Aurea" di Chiaravalle, in provincia di Catanzaro, dove "secondo quanto appreso, vi sono state otto morti tra gli anziani ospiti in tre giorni e settantaquattro positivita' al virus. Un quadro allarmante a cui si aggiunge la necessita' di trasferimento ad altre strutture degli altri ospiti. Restano ancora nella Residenza ventiquattro persone per le quali si e' trovata comunque la struttura di destinazione".

Lo sottolinea nel suo bollettino quotidiano, assicurando che sta seguendo " l'evolversi della situazione: ha preso contatti con il rappresentante legale della Residenza, avvocato Domenico De Santis, e ha avuto conferma dell'alta tensione dovuta alla diffusione del contagio tra ospiti e operatori, nonche' delle difficolta' riscontrate per avere i dispositivi di protezione individuale - difficolta' che, al momento, sembrerebbero in fase di superamento". Un'interlocuzione che proseguira' per "riportare sotto controllo la situazione".