Ignoti tentano di introdursi all'interno del Parco della Biodiversità di Catanzaro: Provincia sporge denuncia

Nel corso della scorsa notte, ignoti hanno provato ad introdursi all'interno del Parco della Biodiversità attualmente inibito alla fruizione pubblica a causa dell'emergenza Coronavirus. Il personale addetto alla manutenzione e al presidio delle aree, nelle prime ore della giornata di ieri, ha rinvenuto evidenti segni di forzatura in corrispondenza delle chiusure dei cancelli posti in via V. Cortese e in via G. Schiavi. La Provincia, attraverso i responsabili del servizio di presidio del Parco, ha provveduto a sporgere denuncia al comando dei carabinieri. Sono adesso al vaglio le registrazioni delle telecamere di sicurezza presenti nei pressi del Museo, al fine di individuare gli autori del tentato furto.

Dettagli Creato Mercoledì, 01 Aprile 2020 15:00