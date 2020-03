UniPegaso Lamezia Terme dona 6 computer a Ospedale Giovanni Paolo II

Arriva anche dall'UniPegaso di Lamezia Terme un gesto di solidarietà in favore dell'ospedale cittadino lametino. come afferma anche il dott. Antonio Gallucci (Direttore Sanitario) attraverso il proprio profilo Facebook: - "ho ricevuto un'importante donazione insieme a questo messaggio, che ne sintetizza il senso: "L'Università Telematica Pegaso - Sede di Lamezia Terme, in persona del responsabile Vincenzo Carbone, dona al Presidio Ospedaliero 'Giovanni Paolo II' di Lamezia Terme, sei computer di ultima generazione. "Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo. Non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel dare. (MADRE TERESA DI CALCUTTA)". Il mio immenso Grazie di cuore, a nome di tutto il personale del nostro Ospedale, al Dottor Vincenzo Carbone, per la sua grande umanità e generosità!".

Una donazione che rappresenta un gesto di vicinanza che si aggiunge alla lista di buone azioni che in tanti stanno compiendo in città. Nonostante i momenti difficili come quello che tutto il mondo sta vivendo, la solidarietà e l'altruismo non conoscono quarantena. Tutto ciò a dimostrazione di come il rafforzamento dei rapporti umani dia serenità e fiducia in prospettiva futura.