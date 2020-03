Catanzaro, via libera al piano triennale per il fabbisogno di personale 2020-2022

La giunta presieduta dal sindaco Sergio Abramo ha anche approvato un'altra importante pratica, quella relativa al Piano triennale per il fabbisogno del personale 2020-2022. La delibera, predisposta dal settore Personale, diretto da Antonino Ferraiolo, e relazionata dall'assessore Danilo Russo, ha cristallizzato il percorso assunzionale che consentirà al Comune di scorrere parzialmente, entro dicembre 2020, le graduatorie dei concorsi espletati l'anno scorso.

Nello specifico, Palazzo De Nobili provvederà ad assumere, attraverso lo scorrimento, 20 istruttori amministrativi e 10 istruttori contabili. "La possibilità di nuove assunzioni attraverso gli elenchi stilati con i concorsi del 2019 è la positiva conseguenza dell'assoluta correttezza nella gestione dei conti impostata, fin dall'inizio, da questa amministrazione", hanno sottolineato Abramo e Russo.

Il sindaco e l'assessore hanno ricordato che, nel corso del 2020, verranno completate le procedure, già in itinere, per l'assunzione di due psicologi, cinque assistenti sociali, cinque istruttori tecnici (due categoria D, tre categoria C) e per la selezione di 10 figure professionali categoria B tramite ufficio di collocamento: procedure di assunzione, queste, avviate nel 2019 e in parte già coperte con la mobilità.

"Il Comune sta proseguendo il suo percorso di incremento della dotazione organica dopo le 24 figure professionali assunte, con trasparenza assoluta, nei mesi scorsi".

Abramo e Russo hanno ricordato che, non appena possibile, quindi una volta superato il blocco imposto dal Governo nazionale a causa dell'emergenza coronavirus, verranno avviate le procedure per l'indizione di nuovi concorsi per venti istruttori di vigilanza part time categoria C, tre istruttori direttivi amministrativi categoria D e due istruttori direttivi contabili categoria D.