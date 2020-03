Coronavirus: un crowdfunding ed un opera dello scultore calabrese Tropiano a sostegno del policlinico "Mater Domini"di Germaneto (Cz)

Avviata in questi giorni, grazie ad un'iniziativa dallo scultore calabrese Antonio Tropiano, una raccolta fondi speciale a sostegno del Policlinico "Mater Domini" di Germaneto (CZ) impegnato nel contrasto del "Covid-19". In questo momento di emergenza sanitaria "CoronaVirus" e grande difficoltà del sistema sanitario pubblico nazionale e regionale, l'artista Tropiano ha voluto donare una delle sue opere per avviare un "crowdfunding" sulla piattaforma-web internazionale "GO FUND ME" con relativa campagna social #

Dettagli Creato Venerdì, 27 Marzo 2020 08:33