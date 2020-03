Catanzaro: ripristinato tratto rete fognaria su via Turco

Continuerà fino alla mezzanotte il controllo e monitoraggio in tutta la città da parte del Centro operativo comunale, attivato dal sindaco Sergio Abramo, in considerazione dell'allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile regionale.

Nell'ambito degli interventi in corso, proseguirà anche durante la notte e presumibilmente fino a domani l'intervento di ripristino del manto stradale lungo il tratto di via Alessandro Turco dove, a causa delle intense piogge, si è verificato un cedimento. In particolare, a coordinare i lavori, fin dalle prime ore del mattino, è stato l'assessore alla gestione del territorio, Franco Longo, insieme al dirigente Guido Bisceglia e ai tecnici del settore, al fine di mettere subito in sicurezza la circolazione e avviare la riparazione della rottura di un tratto di rete fognaria che ha causato i danni sul manto stradale.



L'amministrazione comunale, inoltre, sta verificando anche altri piccoli smottamenti segnalati in alcune zone della città al fine di scongiurare rischi per la sicurezza e l'incolumità. Non si registrano, invece, particolari pericoli legati al livello dell'acqua dei torrenti Castace e Fiumarella. Infine, nella giornata di domani, salvo condizioni avverse, sarà effettuata anche la pulizia del lungomare.