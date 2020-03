Mancuso segretario-questore del Consiglio regionale. Abramo: “Meritato passo per una persona appassionata. E Catanzaro si rafforza”

"L'elezione di Filippo Mancuso a segretario-questore del Consiglio regionale rafforza ancora di più il ruolo del capoluogo calabrese all'interno di Palazzo Campanella".

Lo ha detto il sindaco, Sergio Abramo, commentando il risultato ottenuto da Mancuso (consigliere comunale del gruppo Catanzaro con Abramo). "Dopo aver contributo in maniera netta all'ottima affermazione della Lega a Catanzaro e in provincia, Mancuso ha compiuto, nell'alveo della maggioranza, un primo e importante passo al suo esordio in Consiglio regionale. Serio, puntuale e competente – ha aggiunto Abramo -, ho avuto modo di apprezzarne il lavoro quotidiano da consigliere comunale e, in passato, da assessore al Bilancio. Filippo Mancuso saprà dimostrare con i fatti la sua grande professionalità anche nella più alta assemblea della Calabria: il ruolo autorevole che il centrodestra ha voluto giustamente riconoscergli è la testimonianza che ha già lasciato il segno. D'ora in poi - ha concluso il sindaco – potrà farlo ancora di più".