Coronavirus, Clown VIP Catanzaro OdV dona un supporto economico all’ospedale Pugliese-Ciaccio

Solidarietà che si materializza in un aiuto concreto. È quanto operato dall'associazione di clownterapia Clown VIP Catanzaro OdV con una donazione di 5000 euro a favore dell'Ospedale cittadino catanzarese Pugliese-Ciaccio. L'emergenza vissuta dall'hub di riferimento regionale calabrese per la gestione CoronaVirus, non poteva di certo lasciare indifferenti i nasi rossi, che fino a qualche domenica fa hanno attraversato i reparti del nosocomio per portare un sorriso e una sana dose di positività. In questo momento di restrizioni, anche i loro camici colorati sono stati costretti a lasciare le corsie per questioni di salute pubblica e per consentire agli operatori ospedalieri di lavorare in assoluta sicurezza. Questa pausa forzata non ha fatto di certo dimenticare agli associati quella che da sempre viene indicata come la loro casa domenicale. La struttura del Pugliese Ciaccio da tempo è, infatti, luogo di quegli sguardi e sorrisi di bambini e anziani che regalano emozioni indescrivibili a tutti i volontari dal naso rosso.

Una energia che si moltiplica e di cui gli associati sentono nostalgia. La positività che professano li porta comunque a sperare che tutto possa andare per il meglio e che in un futuro non troppo lontano i nasi rossi possano rientrare a "colorare" le stanze dei degenti. Nell'attesa, Clown VIP Catanzaro OdV ha sentito la necessità di ripagare, in una modalità oggi operabile, quella struttura che tanto ha offerto all'associazione in termini di accoglienza e ospitalità. In pieno accordo con uno dei sette valori fondamentali su cui si basa tutta l'attività associativa, uniti per crescere (e ridere) insieme, Clown VIP Catanzaro OdV ha voluto offrire una mano fattiva in termini economici, con una donazione che sicuramente aiuterà il nosocomio Pugliese-Ciaccio a dotarsi di quanto sia più necessario per far fronte all'emergenza Coronavirus.