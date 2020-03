Coronavirus a Catanzaro, a scaricabile anche dal sito del comune il nuovo modulo per l’autodichiarazione a seguito del Dpcm del 22 marzo

E' scaricabile anche dal portale www.comune.catanzaro, dalla sezione in home page dedicata al COVID-19, il nuovo modulo per l'autodichiarazione da esibire ai controlli delle forze dell'ordine dopo l'entrata in vigore dell'ultimo DPCM del 22 marzo:

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_23.03.2020_compilabile.pdf

Nel nuovo modulo il dichiarante deve indicare da dove lo spostamento è cominciato e la destinazione. Per quanto riguarda i motivi, restano le "comprovate esigenze lavorative", i "motivi di salute" e la "situazione di necessità", mentre la voce "assoluta urgenza" sostituisce quella del "rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza", recependo la disposizione che vieta i trasferimenti da un Comune all'altro.

L'assessore ai servizi informatici, Alessio Sculco, ricorda che sul portale del Comune è possibile consultare la pagina sull'emergenza coronavirus, aggiornata quotidianamente dall'ufficio stampa, con tutte le ordinanze del sindaco Abramo e le principali disposizioni emanate da Governo e Regione.

