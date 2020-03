Catanzaro, la Sieco avvia operazioni di lavaggio strade con igienizzante

La Sieco, su input del sindaco Sergio Abramo, ha avviato le operazioni di lavaggio delle strade comunali. L'azione, che verrà svolta quotidianamente con utilizzo di specifico igienizzante, riguarderà tutte le strade, le vie, le traverse e le piazze che rappresentano i principali punti di accesso e transito del capoluogo e sarà svolta anche tramite l'impiego di un mezzo meccanico lavastrade.

Il servizio, partito nella mattinata di oggi, lunedì 23 marzo, è cominciato dal quartiere San Leonardo ed è proseguito in piazza Matteotti, corso Mazzini, piazza Roma, Bellavista, via Iannoni, via Italia, via Acri, via Milelli, viale dei Normanni, viadotto Kennedy, via Turco e via Lombardi.