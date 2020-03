Coronavirus: a Catanzaro il punto sulle attività che effettuano consegne a domicilio

Il sindaco Sergio Abramo ha chiesto all'assessore alle Attività economiche, Alessio Sculco, di interpellare tutte le associazioni di categoria che operano in città al fine di ricevere, nel più breve tempo possibile, gli elenchi di ogni attività commerciale che svolge consegne a domicilio di beni di prima necessità, sia alimentari che farmaceutici.

"Mi auguro che l'adesione delle categorie sia generale e repentina", ha sottolineato il sindaco assicurando che, non appena sarà pronto, l'elenco delle attività verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune, www.comune.catanzaro.it. "In questo modo verrà promossa e incoraggiata ancora di più, fra i cittadini, la possibilità di ricorrere al servizio a domicilio per l'acquisto di beni di prima necessità. L'obiettivo alla base di questa decisione è diminuire ulteriormente le uscite dalla propria abitazione. Siamo in una fase cruciale per il contenimento del coronavirus – ha concluso Abramo - ed è importantissimo che si riducano al massimo le occasioni di diffusione del contagio con il contestuale aumento del distanziamento sociale, l'arma migliore in questa dura battaglia".