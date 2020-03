"Gli Ingegneri Catanzaresi sono pronti a scendere in campo e a mettere competenze e know-how a servizio del territorio e della collettività per affrontare l'emergenza del Coronavirus". È questo il messaggio centrale che il presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Catanzaro, Gerlando Cuffaro, ha affidato ad una lettera ufficiale inviata al Prefetto di Catanzaro, Francesca Ferrandino.

"Abbiamo offerto il nostro contributo all'U.S.R. Calabria con una task force di ingegneri informatici e di ingegneri docenti, per supportare gli Istituti Scolastici nell'avviare l'attività didattica distanza – ha spiegato Cuffaro al Prefetto – e abbiamo proposto alle competenti strutture regionali una reale programmazione sull'utilizzo della rete ospedaliera della Provincia di Catanzaro, a partire dal potenziamento del Policlinico Universitario di Germaneto, con la creazione di reparti isolati ed attrezzati in grado di accogliere i pazienti affetti da coronavirus, fornendo la piena disponibilità dell'Ordine degli Ingegneri a fornire il proprio contributo, a titolo gratuito, per supportare gli Enti preposti nell'individuazione e nell'allestimento di nuovi reparti con un team composto da ingegneri civili, clinici, chimici ed impiantisti. Inoltre – si legge ancora nella lettera – in occasione dei recenti eventi sismici verificatisi nella mattinata del 17 marzo u.s. con epicentro in Nocera Terinese, nello spirito di collaborazione istituzionale e nell'ottica della tutela della sicurezza dei cittadini e della salvaguardia della pubblica incolumità, ho rappresentato ai Sindaci dei comuni interessati, la disponibilità degli ingegneri strutturisti per affiancare i tecnici comunali e provinciali nella verifica degli immobili pubblici, al fine di accertare in tempi rapidi eventuali dissesti tali da comprometterne l'agibilità, la qual cosa appare di maggiore importanza in questo momento in cui è più marcata la necessità del corretto funzionamento degli edifici strategici".

"In questo momento di difficoltà per l'intero Paese – ha scritto ancora Cuffaro – noi Ingegneri, quale categoria professionale devoluta alla sicurezza dei cittadini, non possiamo sottrarci dal nostro impegno, con doveri e responsabilità nei confronti della collettività e dell'ambiente, per il raggiungimento dello sviluppo sostenibile e per la sicurezza, il benessere delle persone, il corretto utilizzo delle risorse e la qualità della vita. Segnaliamo pertanto la nostra piena, fattiva e concreta disponibilità a coadiuvare in situazioni di emergenza la Prefettura di Catanzaro e tutte le Amministrazioni correlate per lo svolgimento di mansioni tecniche di verifica per la salvaguardia della sicurezza dei cittadini".