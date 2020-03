Lamezia Terme: 40enne travolto e ucciso da trattore che conduceva

Un uomo di 40 anni e' morto a Lamezia Terme dopo essere stato travolto, per cause che sono in corso di accertamento, da un trattore agricolo che stava conducendo. L'uomo di origine marocchina e' deceduto sul colpo. Sul posto, in contrada Bagni, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme e i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sul lavoro. L'uomo viveva a Lamezia Terme.

I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo agricolo e a recuperare la salma.