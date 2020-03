Chiude l’ufficio postale di Serrastretta (Cz), il sindaco; “Interruzione pubblico servizio incrementa spostamenti, garantire apertura almeno un giorno a settimana”

"Facendo seguito alle interlocuzioni con i Responsabili Relazioni Istituzionali di codesta Azienda, Dott.ssa Maria Lea Pettolino e Dott. Vincenzo Frascà, scrivo in relazione all''Ufficio postale di Migliuso di Serrastretta per il quale è stata disposta la chiusura totale, per tutti e tre i giorni di prevista apertura, stante l'evolversi della situazione epidemiologica. Al riguardo, pur comprendendo e condividendo che l'emergenza impone a Poste Italiane di dover attuare misure temporanee a salvaguardia dei lavoratori e della clientela, devo tuttavia far presente che la chiusura totale è assolutamente contraria allo spirito dei decreti emessi dal governo e alle misure poste in essere per limitare gli spostamenti dei cittadini. Su Migliuso confluisce un bacino di utenza di 2.000 utenti che dovranno recarsi per le loro esigenze presso altri uffici postali in altri comuni, distanti dai 15 ai 25 minuti di macchina. Come conseguenza ci saranno quindi persone che dovranno spostarsi ed altre che dovranno farsi accompagnare, se anziane o non auto munite, coinvolgendo a loro volta ulteriori persone, con l'effetto di aumentare gli spostamenti, l'esposizione e quindi il rischio di contagio. Credo che sia dunque, non solo necessario, ma anche obbligatorio garantire almeno l'apertura di un giorno a settimana.

"In caso contrario, rappresento a Sua Eccellenza il Prefetto di Catanzaro e alla Preg.ma Procura della Repubblica, che leggono in copia, che la scelta operata da Poste Italiane realizza un elevatissimo rischio di diffusione epidemiologica da coronavirus, oltre che una interruzione di pubblico servizio in un momento drammatico, aumentando gli spostamenti e il numero delle persone esposte. Alla luce della gravità della emergenza sanitaria in corso, vi è la necessità e l'obbligo morale di attuare, ognuno per le proprie competenze, scelte e misure che non producano effetti contrari a quanto disposto dai decreti emanati dal governo per il contenimento dell'epidemia da Coronavirus. Pertanto, essendo chiaro lo spirito della richiesta, mosso esclusivamente da dovere istituzionale e senso di responsabilità, chiedo che venga garantita l'apertura dell'Ufficio Postale di Migliuso per almeno un giorno a settimana. Confidando nel buon senso di chi è chiamato a decidere sulla presente istanza, porgo distinti saluti". E' quanto si legge in una lettera inviata dal Sindaco di Serrastretta, Felice Molinaro, a Poste Italiane.