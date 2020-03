Catanzaro: servizi demografici e anagrafe, fino al 3 aprile solo pratiche urgenti

Fino al 3 aprile i Servizi demografici e dell'Anagrafe del Comune si occuperanno solo dei casi urgenti e indifferibili opportunamente documentati.

Gli appuntamenti potranno essere richiesti telefonando in orario d'ufficio ai numeri 0961881324, 0961881278 e 0961881287 per l'Anagrafe; 0961881285 e 0961881231 per lo Stato civile. Si potrà richiedere l'appuntamento anche inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Agli appuntamenti che verranno fissati, gli utenti – che avranno accesso agli uffici/sportelli uno per volta – dovranno presentare un'autocertificazione con la quale si dichiara, sotto propria responsabilità, di non aver soggiornato negli ultimi 14 giorni all'interno delle zone a più alto rischio epidemiologico e di non aver avuto contatti con persone provenienti da quelle stesse aree.

CARTA D'IDENTITA' L'assessore Lobello ha inoltre annunciato che "non c'è alcun motivo per affrettarsi a rinnovare le carte d'identità in scadenza". Con il decreto "Cura Italia" il governo ha prorogato fino al 31 agosto la validità dei documenti di riconoscimento o d'identità con scadenze successive al 17 marzo. I cittadini potranno dunque rinnovare il proprio documento (salvo necessità di espatrio) solo dopo il 31 agosto 2020.

Rinnovando l'invito a rimanere nelle proprie abitazioni, Palazzo De Nobili suggerisce di rivolgersi agli uffici comunali solo per esigenze davvero indifferibili.

(red.)