Emergenza Coronavirus e Demenza: "Spazio ascolto psicologico" al Centro Regionale di Neurogenetica

Le malattie neurodegenerative e le demenze hanno pesanti conseguenze emotive sui soggetti affetti e sui loro familiari, che spesso vivono una sensazione di isolamento e di abbandono. In un momento di emergenza come questo, in cui tutta la popolazione è costretta a rimanere a casa per contenere il contagio da coronavirus, è facile immaginare come tale sensazione possa essere amplificata, arrivando alla sopraffazione.

Per dare ascolto ai tanti caregiver e ai soggetti che vivono con la demenza, il Centro Regionale di Neurogenetica di Lamezia Terme ha attivato un supporto psicologico gratuito telefonico per garantire una continuità assistenziale alle tante famiglie che frequentano il Centro. L'obiettivo è quello di accogliere le problematiche del caso e fornire consigli per affrontare la quotidianità in questo delicato momento di emergenza.

Lo "spazio ascolto psicologico" è gestito dagli psicologi specializzati del Centro Regionale di Neurogenetica ed è attivo al numero 0968.208012 da lunedì a giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00.