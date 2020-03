Scuola di danza telematica a Lamezia Terme

Nasce in questi giorni VADD Academy, una "Scuola di danza telematica" alter ego digitale della scuola ("fisica" n.d.r.) NADD Academy. Una missione portata avanti da Luciano Iera, ballerino e coreografo di classe internazionale, e Federico Esposito, ex ballerino, attualmente vicino al mondo degli eventi di danza sul territorio. "La consapevolezza del disagio causato dalle vicende legate a questo periodo, l'astensione forzata dalle lezioni" - si legge in una nota – "ci hanno indotto ad intervenire 'reinventandoci' in soli 4 giorni". E' nata quindi l'idea di continuare, seppur non fisicamente, a lavorare con gli atleti, con l'auspicio che possano tornare al più presto a riabbracciarsi. In questi giorni, sfruttando il più possibile lo smart-working, i due ragazzi hanno prodotto il materiale didattico e completato la piattaforma online che permetterà ai 'tele-ballerini' di usufruirne ed interagire con i loro maestri. Si auspica che tutti i ballerini potranno vivere in maniera meno opprimente questo lungo periodo di allerta e di paura, trovando in questo servizio, già disponibile da Lunedì 16 Marzo, tutto ciò che amano e coltivano con amore e sacrificio. La danza calabrese non si ferma!

