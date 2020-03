Coronavirus, musica e striscioni anche a Catanzaro: "Andrà tutto bene"

Mameli, ma anche Francesco De Gregori, Adriano Celentano, Rino Gaetano, Elodie e tanti altri. Come in altre parti d'Italia, Catanzaro alle ore 18 ha partecipato al flash mob musicale per esprimere la mobilitazione dei cittadini contro il Coronavirus e l'auspicio che l'emergenza passi presto. Tanti i catanzaresi che hanno partecipato al rito della "bandiera della speranza", affacciandosi a finestre e balconi e intonando a squarciagola Fratelli d'Italia ma anche pezzi piu' moderni o suonando strumenti musicali: tra i pezzi piu' gettonati, oltre all'inno nazionale, "Viva l'Italia" di De Gregori, "Azzurro" di Celentano e "Il cielo e' sempre piu' blu" di Gaetano, cosi' come non sono mancati brani della tradizione calabrese o meridionale come "Brigante se mora". Sui social, poi, molti catanzaresi hanno postato i video delle loro esibizioni. Su molti balconi, di abitazioni provate ma anche di enti come la Camera di Commercio di Catanzaro, sono poi comparsi i tricolori e gli ormai famosi striscioni con la scritta #andra' tutto bene. (AGI)

Dettagli Creato Venerdì, 13 Marzo 2020 21:17