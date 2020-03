Coronavirus: domenica on-line messe arcivescovo Catanzaro

Domenica prossima l'arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace e presidente della Conferenza episcopale calabra, mons. Vincenzo Bertolone, presiedera' due celebrazioni eucaristiche, senza concorso di popolo. La prima e' in programma alle ore 9.30, presso la Basilica della Madonna di Porto in Gimigliano, e poi alle 11.30 presso la Basilica dell'Immacolata di Catanzaro. Le celebrazioni verranno trasmesse in diretta sui canali ufficiali facebook del Santuario di Porto (www.facebook.com/madonnadiporto) e del seminario liceale (https://m.facebook.com/seminariominorecatanzaro).

L'Arcivescovo Bertolone - informa una mettera' nelle intenzioni delle Sante Messe i sofferenti e quanti vivono situazioni di dolore e di tribolazione a causa del Coronavirus, nonche' i medici e gli infermieri, impegnati in prima linea per salvare vite umane, invocando l'intercessione della Vergine Maria per proteggere i fedeli e i cittadini di tutto il mondo ed in particolare quelli che risiedono nel territorio dell'Arcidiocesi da questa grave emergenza sanitaria. Giovedi' 19 alle ore 21, inoltre, sempre a porte chiuse, il Presule guidera' il santo Rosario dalla parrocchia di San Giuseppe a Piano casa: la preghiera sara' trasmessa in diretta sui canali del seminario liceale (https://m.facebook.com/seminariominorecatanzaro). Si chiede ai sacerdoti, ai diaconi, alle consacrate e ai consacrati e ai fedeli di unirsi in comunione spirituale a queste celebrazioni.