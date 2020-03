Salvatore De Biase: “Le banche acquistino dispositivi di prima sicurezza per l’ospedale di Lamezia Terme”

"Dopo aver concordato e ricevuto la piena disponibilità della direzione sanitaria dell'ospedale "Giovanni Paolo II" di Lamezia Terme, nella persona del direttore Antonio Gallucci, abbiamo ritenuto opportuno lanciare un appello alle banche e agli istituti di credito presenti sul territorio lametino affinché, vista l'emergenza sanitaria in corso, si rendano disponibili ad acquistare dispositivi di prima sicurezza (tute, mascherine, guanti) per il nosocomio cittadino".

Lo afferma Salvatore De Biase ex coordinatore della direzione amministrativa dell'ospedale di Lamezia Terme. "A tutt'oggi non esiste un vaccino in grado di sconfiggere l'infezione virale Covid-19 e la raccomandazione che le autorità rivolgono ai cittadini – sottolinea De Biase - è quella di rimanere a casa per evitare ulteriori contagi". "Dobbiamo dotarci – aggiunge – di mezzi e strumenti adeguati per sconfiggere il virus e tutelare in modo particolare gli operatori sanitari ai quali va il nostro sentito ringraziamento per il lavoro che stanno svolgendo. In questo momento il nostro pensiero è rivolto agli eroi delle corsie e a quelle persone che nel Paese hanno perso i loro cari. Per tali ragioni è necessario dotare l'ospedale di Lamezia Terme di dispositivi di prima sicurezza e l'appello che rivolgiamo alle banche potrebbe concretizzarsi in un gesto apprezzato da tutti i cittadini – spiega Salvatore De Biase – in quanto avrebbe una straordinaria valenza e potrebbe risolvere seri problemi legati al contagio della malattia virale. Non ci dimentichiamo che in Italia sono circa mille gli operatori sanitari risultati positivi al Coronavirus". "Mi auguro – conclude Salvatore De Biase – che anche il sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro possa sposare e unirsi a questo appello ed il mio auspicio è che anche i parlamentari lametini possono intraprendere iniziative a tutela degli operatori sanitari dell'ospedale della piana".