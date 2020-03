Coronavirus, Di Lieto (Codacons): “Si deve fare di più”

"Si può e si deve fare di più".

Così il Codacons sulla apertura del Sindaco di Catanzaro che, dopo le ripetute richieste formulate dall'associazione ed una formale diffida, ha comunicato di aver chiesto a Soget di sospendere le nuove procedure di riscossione.

"Sospendere solo le nuove procedure non è per nulla sufficiente - sostiene Francesco Di Lieto, che ha chiesto anche all'Anci di bloccare ogni richiesta di pagamento in tutti i comuni Calabresi.

I cittadini per pagare le procedure in corso saranno costretti ad uscire di casa perché avranno i conti correnti bloccati.

Il Codacons chiede al sindaco Abramo di sospendere anche le procedure esecutive in corso, le rateizzazioni in atto e tutte le scadenze di pagamento di tributi e canoni idrici.

In questo momento è doveroso garantire una maggiore serenità ai Cittadini affinché possano disciplinatamente rimanere in casa così da rendere efficaci i provvedimenti restrittivi.

Prima la salute poi i tributi".

