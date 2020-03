Coronavirus, Lostumbo: "Bene servizio spesa a domicilio per gli anziani a Catanzaro"

"E' partito il servizio spesa a domicilio per anziani over 75 in tutta la città con l'obiettivo di offrire un supporto importante alle categorie più fragili durante l'emergenza coronavirus. Un'iniziativa che merita il più ampio plauso da parte della commissione politiche sociali perché rappresenta anche un esempio positivo di collaborazione tra istituzioni e mondo del volontariato che hanno unito le forze per fornire un aiuto prezioso". Lo afferma il presidente della commissione politiche sociali Rosario Lostumbo. "Fino al 3 aprile – prosegue - sarà attivo il numero 0961-881541 a cui telefonare, dalle 10 alle 12, per richiedere la spesa a domicilio dal lunedì al venerdì. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Abramo, grazie all'impulso dell'assessore alle politiche sociali Lea Concolino, e il Centro Servizi al Volontariato di Catanzaro hanno coordinato il servizio mettendo in moto una macchina solidale che siamo certi potrà essere di grande sostegno per chi ha più bisogno, gli anziani, i soggetti maggiormente esposti a rischio. Una testimonianza concreta dell'impegno e dell'attenzione che l'amministrazione comunale ha sempre dimostrato nel campo del sociale e che si rafforza in questo momento difficile. Le associazioni di volontariato che hanno inteso aderire sono già al lavoro per evadere le prime richieste ricevute dal Comune e garantiranno gli spostamenti in tutti i quartieri. L'invito, perciò, è quello di mettere in pratica lo spirito di partecipazione e di collaborazione ricordando che gli esercenti disponibili potranno aderire inviando una pec all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. , mentre le realtà attive nel volontariato e che vogliono dare un contributo possono contattare il CSV al numero 0961-790647 oppure inviare una e-mail all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. "'; document.write(''); document.write(addy_text40287); document.write('<\/a>'); //-->

Dettagli Creato Mercoledì, 11 Marzo 2020 15:22