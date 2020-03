Coronavirus, task force di ingegneri informatici catanzaresi pronta a supportare le scuole per attivare la didattica a distanza

Piena ed immediata disponibilità di una task force composta da ingegneri informatici per supportare gli istituti scolastici che ne faranno richiesta per avviare la formazione a distanza, affinché gli studenti possano continuare la loro attività formativa che l'emergenza Covid-19 ha notevolmente ridotto. È questa la proposta di collaborazione che l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro ha indirizzato con una comunicazione ufficiale al direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, Maria Rita Calvosa, "per contribuire in maniera fattiva all'emergenza e alleviare gli enormi disagi che il blocco della didattica in presenza sta creando al sistema scuola".

"L'idea – ha spiegato il presidente dell'Ordine catanzarese, Gerlando Cuffaro, è quella di attivare un help-desk per gestire e monitorare tutte le richieste di aiuto ed una knowledge base sull'uso delle principali piattaforme di formazione a distanza e sull'uso dei software multimediali. In questo tragico e difficile momento gli ingegneri catanzaresi sentono il bisogno di contribuire attivamente e pensiamo che mettersi a disposizione della scuola, degli insegnanti, degli studenti e dei loro genitori, sia quanto di più opportuno si potesse fare".