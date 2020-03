Coronavirus, Concolino: “Attivato a Catanzaro servizio spesa a domicilio per anziani over 75”

Da domani mercoledì 11 marzo e fino al 3 aprile sarà attivo il numero 0961-881541 a cui gli anziani over 75 che vivono da soli potranno rivolgersi, telefonando dalle 10 alle 12, per richiedere la spesa a domicilio dal lunedì al venerdì. E' questo il servizio approntato dall'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Sergio Abramo, e dal Centro Servizi al Volontariato per fronteggiare l'emergenza Coronavirus alla luce delle disposizioni più restrittive imposte dal Governo su tutto il territorio nazionale. L'assessore alle politiche sociali Lea Concolino spiega che "le associazioni di volontariato che hanno offerto la propria collaborazione, a seguito della segnalazione del Comune con riferimento ai diversi quartieri, prenderanno contatti con gli over 75 interessati al servizio. Si invitano, laddove possibile, tutti gli esercizi ad attivare la consegna a domicilio e a manifestare, tramite pec all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. , l'eventuale disponibilità ad ulteriori iniziative che verranno adottate. Allo stesso modo, anche le associazioni di volontariato che vorranno offrire il proprio contributo possono contattare il CSV al numero 0961-790647 oppure inviare anche una mail all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Con questa misura l'amministrazione e il Csv intendono offrire un piccolo, ma importante supporto alle persone più fragili, garantendo la massima precauzione negli spostamenti, il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale, nonché tutte le altre accortezze in termini sanitari".

Dettagli Creato Martedì, 10 Marzo 2020 15:17