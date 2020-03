"In questa situazione di difficoltà e confusione un grande ringraziamento dobbiamo rivolgerlo non soltanto al personale medico e paramedico sempre in prima linea, ma anche ai numerosi farmacisti quotidianamente impegnati in un lavoro meticoloso e senza sosta. In queste ore le farmacie dislocate su tutto il territorio stanno svolgendo un ruolo fondamentale a servizio della popolazione; un ruolo di vero e proprio presidio, oltre che di punto di riferimento per evitare la circolazione di fake news, nonché di supporto e suggerimento sui protocolli da seguire.

L'Ordine dei Farmacisti, inoltre, sta veicolando ogni giorno, a tutti gli iscritti, le corrette informazioni su come gestire la situazione e si sta rendendo promotore a livello nazionale di diverse iniziative utili. Per questo motivo credo che il Governo nazionale e, laddove possibile, quello regionale debbano fare il possibile per proteggere i tanti professionisti impegnati, ad esempio estendendo anche ai farmacisti tutte le garanzie e protezioni ad oggi rivolte esclusivamente al personale medico. In assenza di adeguate misure si correrà il rischio concreto che la farmacia stessa possa trasformarsi in un focolaio". Lo si legge in una nota diffusa dal capogruppo di "Catanzaro da vivere", Ezio Praticò