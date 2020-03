Catanzaro: Antonio Cunsolo eletto Vice Segretario Regionale Calabria del sindacato "Polizia Nuova Forza Democratica"

Antonio Cunsolo storico poliziotto di Catanzaro, in servizio presso il settore operativo dell'U.P.G.S.P della Questura di Catanzaro, è stato eletto Vice Segretario Regionale Calabria del sindacato P.N.F.D "Polizia Nuova Forza Democratica".-

La sua nomina è stata fortemente voluta dal Segretario Generale Provinciale Allotta Ettore e dal Segretario Regionale Marino Rongoni. La nomina è stata accolta con grande soddisfazione dal P.N.F.D.

Del Sov.te Capo Coordinatore Antonio Cunsolo, se ne conosce bene il suo particolare impegno nel sociale e nell'ambito molto affollato dell'aspetto sindacale del comparto sicurezza.

Una nomina giusta !– dichiarano esprimendo viva soddisfazione ALLOTTA e RONGONI -Cunsolo è un collega molto apprezzato e altruista e i poliziotti catanzaresi hanno bisogno di una forza nuova e determinata che possa aggregarsi al nostro sindacato.

Il primo impegno di CUNSOLO sarà quello di intervenire sulle problematiche della

Squadra Volante, fiore all'occhiello sin da sempre della Polizia di Stato

Lo stesso neo eletto Cunsolo si dice "particolarmente soddisfatto e motivato" per il nuovo incarico.

Le prime parole di Cunsolo : "Esprimo la mia profonda stima e gratitudine per l'incarico conferitomi al Segretario Generale Provinciale Allotta (del quale conosco bene la grinta e le sue battaglie, come l'ultima sostenuta strenuamente per la rimozione del Questore che lo ha spinto sino allo sciopero della fame) e al Segretario Regionale Rongoni , uomo di carattere franco ed energico, professionalmente molto preparato, capace di lottare fino alla fine nell'interesse dei poliziotti.

So bene che questo sarà per me un impegno con molti ostacoli da superare, battaglie da vincere e grande responsabilità. Un impegno che mi sforzerò di portare avanti con determinazione e trasparenza, garantendo i diritti dei poliziotti e collaborando per una sempre maggiore garanzia di sicurezza per i cittadini".