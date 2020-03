Coronavirus: da domani fino al 14 aperto solo Ufficio Anagrafe a Catanzaro

Da domani, lunedì 9 marzo, e fino a sabato 14, rimarrà aperto per le esigenze inderogabili ed essenziali il solo ufficio Anagrafe di Palazzo De Nobili, in via Iannoni. Lo ha annunciato l'assessore Alessandra Lobello sottolineando che la misura è stata decisa, a mero scopo precauzionale, per garantire la massima tutela e sicurezza degli utenti e del personale comunale garantendo, comunque, i servizi mimini essenziali. "È una scelta di responsabilità che tiene in considerazione le misure adottate dal Governo, e valide per tutto il territorio nazionale, per contrastare la diffusione del Covid 19".



Gli orari, abituali, sono consultabili sul sito istituzionale www.comune.catanzaro.it. Rimarrà pertanto chiuso per tutta la settimana, in attesa di nuove indicazioni, l'ufficio decentrato del quartiere Lido.