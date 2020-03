Coronavirus, Articolo Uno Catanzaro: “Preoccupa mancata sospensione dei mercatini di piazza, non rispettato Decreto”

"La segreteria provinciale di articolo1, esprime forte preoccupazione in riferimento alla mancata inosservanza dell'art.1 comma 1, lettera B del DPCM 04/03/2020 il quale vieta assembramenti ed eventi pubblici, dove non è possibile mantenere la distanza di 1 metro tra le persone. I mercatini di piazza, sarebbero dovuti essere sospesi o almeno regimentati negli ingressi delle persone. Ci saremmo aspettati che i sindaci, in osservanza al DPCM avessero agito tempestivamente in tal senso, ma purtroppo, come accaduto giovedì 05 marzo a Catanzaro lido, il leghista Abramo, sindaco di Catanzaro, primo responsabile della salute pubblica cittadina, ha acconsentito incurante del decreto, di svolgere regolarmente e senza alcuna limitazione agli ingressi di persone, il mercato rionale. I sindaci, in genere, debbono avere maggiore efficacia, tempestività e senso di responsabilità, ma si dimostra puntualmente inettitudine e poco rispetto delle leggi e della salute dei cittadini. Per quanto concerne il ruolo di Regione e Governo, si auspicano interventi tempestivi che possano aiutare o mitigare gli effetti economici negativi che tale provvedimento urgente di salute pubblica causerà verso venditori ambulanti e piccoli commercianti". E' quanto si legge in una nota della segreteria provinciale di Art.1 MdP Catanzaro.

