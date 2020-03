Corruzione nell’appalto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico: tra gli indagati anche Vento (FI)

Il vicepresidente pro tempore del Cda del consorzio pubblico ortofrutticolo indagato per il "pactum sceleris" siglato per accaparrarsi illecitamente un appalto fotovoltaico, sarebbe Maurizio Vento, esponente di spicco di Forza Italia in Calabria. A Vento, gli uomini della Guardia di Finanza hanno notificato l'avviso di chiusura delle indagini nella sua qualità di vicepresidente pro tempore del Comalca, società mista che gestisce il mercato agroalimentare di Catanzaro. Insieme a lui sono sotto inchiesta cinque imprenditori, indagati a vario titolo per corruzione, truffa e reati fiscali. Il valore dell'appalto incriminato si aggira intorno a 1 milione e 300mila euro, e per farlo ottenere agli imprenditori indagati, Vento, pubblico ufficiale, avrebbe ottenuto, secondo la procura di Catanzaro, 21mila euro celati dietro una cessione di beni fittizia. Vento è anche l'ex vicepresidente della Provincia di Catanzaro e il 28 dicembre scorso è stato scelto come delegato, di fronte alla Corte d'appello di Catanzaro, per presentare la candidatura di Jole Santelli a presidente della Regione Calabria. (Adnkronos)

Dettagli Creato Giovedì, 05 Marzo 2020 17:05