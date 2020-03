Coronavirus, annullato l’evento di “Non una di meno” dell’8 marzo a Lamezia Terme (Cz)

L'evento in programma l'8 marzo relativo alla realizzazione del flashmob "Un violador en tu camino" organizzato da "Non una di meno Lamezia" in armonia con l'evento nazionale di Non una di meno è stato annullato a seguito delle misure previste dal terzo decreto del Governo Conte per "il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale" del diffondersi del virus Codiv19.

"Siamo molto dispiaciute dal dover posticipare il flashmob a data da destinarsi – affermano in una nota –, ci adeguiamo alla tempistica decisa dal Governo certe che potremo ripartire più entusiaste e più organizzate di prima. Ci auguriamo di attuare, tutti insieme, una prevenzione completa nel rispetto dell'ambiente e della salute di ciascun soggetto. Evitiamo il contagio e adottiamo un nuovo stile di vita: fermiamo il coronavirus" . Fino al 3 aprile "sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro". Ecco la parte di decreto a cui si fa riferimento. "Nonostante questo vogliamo poter ricordare ugualmente l'importanza dell'8 marzo. Di seguito il nostro manifesto":

Siamo accanto alle donne cilene e in loro nome canteremo il loro e il nostro inno alla libertà e alla vita contro la barbarie e la repressione di cui sono fatte oggetto. Siamo con tutte le donne migranti, con le donne curde, indiane, africane che stanno lottando contro il fondamentalismo patriarcale dei loro paesi, contro lo sfruttamento e i soprusi che subiscono nei paesi che raggiungono nelle loro migrazioni. A Lamezia, in Italia, nel mondo: ci ribelliamo al quotidiano ripetersi degli stupri e dei femminicidi, alle aggressioni e alle discriminazioni contro le persone LGBTQIA, al razzismo, al sotto salario, alle molestie nei luoghi di lavoro, a scuola, per strada, in famiglia.

Ci ribelliamo alla violenza delle mafie che condannano donne e uomini ad una vita senza futuro, senza libertà, fatta solo d'arricchimento illecito, sopraffazioni, odio, lutti senza fine. Rivendichiamo libertà ed emancipazione, un reddito di autodeterminazione, un salario minimo europeo, un welfare universale. Aborto libero e gratuito, accesso alle cure e alla salute, autonomia e libertà di scelta sulle nostre vite, sui nostri generi e i nostri orientamenti sessuali. Vogliamo ridistribuire il lavoro di cura, essere libere di muoverci e di restare contro la violenza razzista, vogliamo l'abrogazione dei decreti sicurezza, la chiusura dei CPR, un permesso di soggiorno europeo, la rottura del legame tra soggiorno, lavoro e relazioni familiari, la cittadinanza per chi nasce e cresce in Italia. Vogliamo porre fine alla violenza che sostiene questa società diseguale e questo modello economico capitalista ed estrattivista che distrugge il pianeta.