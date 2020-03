Catanzaro, Finocchiaro nuovo questore: “Darò il massimo”

"Sono molto contento di assumere questo incarico, un incarico che mi gratifica perche' che Catanzaro e il suo territorio offrono numerosi spunti di interesse e hanno un ruolo centrale nell'intero Paese". Con queste parole si e' presentato il nuovo questore di Catanzaro, Mario Finocchiaro, che si e' insediato questa mattina. Nato a Catania 63 anni fa, Finocchiaro, che subentra ad Amalia Di Ruocco nominata nei giorni scorsi prefetto dal Consiglio dei ministri, arriva alla guida della Questura di Catanzaro dopo essere stato questore a Perugia. Ha lavorato anche a Palermo, Enna, Agrigento e Messina e ha operato anche a Cosenza, come vicequestore, e a Crotone come questore. Finocchiaro ha gia' incontrato, questa mattina, dirigenti, funzionari e rappresentanti sindacali della Questura di Catanzaro prima di tenere una conferenza stampa con gli organi di informazione. "L'impegno che - ha detto inoltre Finocchiaro - intendo profondere in questo incarico, con la collaborazione di tutti, sara' massimo: proseguiremo l'impegno che la Polizia ha avuto e ha, con ottimi risultati, cosi' come la grande collaborazione, lo strettissimo rapporto e la strettissima sinergia con l'autorita' giudiziaria, la Procura di Catanzaro e la Procura di Lamezia Terme, nel contrasto alla criminalita' organizzata, che e' uno degli aspetti piu' delicati da affrontare, e contro la criminalita' comune, che desta ovviamente particolare preoccupazione. Daremo il massimo - ha spiegato il nuovo questore di Catanzaro - senza risparmiare alcuno sforzo. Cercheremo di mantenere ad altissimo livello e potenziare ancora di piu' il controllo del territorio, oltre che la nostra azione preventiva e repressiva". (Agi)

Dettagli Creato Giovedì, 05 Marzo 2020 15:09