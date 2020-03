Catanzaro, da venerdì inversione del senso di marcia a Bellavista

Venerdì 6 marzo, a partire dalle ore 8, entrerà in vigore l'inversione del senso di marcia in via Nuova e via De Seta (Bellavista) che saranno percorribili a scendere, in uscita da corso Mazzini e fino a viale dei Normanni. Il provvedimento, già disposto dal sindaco Abramo, ha fatto seguito all'apposita ordinanza con cui il Comando di Polizia locale ha disciplinato la circolazione stradale nel tratto interessato e che è stata sospesa nelle scorse settimane per consentire il contestuale svolgimento di lavori su via Milelli. Completate le necessarie operazioni legate alla variazione della viabilità e una volta installata la necessaria segnaletica, sarà dunque ripristinata la via di uscita dal centro storico lungo Bellavista. L'amministrazione raccomanda ai cittadini, specialmente nelle prime giornate, la massima prudenza per garantire la sicurezza della circolazione.

Dettagli Creato Mercoledì, 04 Marzo 2020 17:38