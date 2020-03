Catanzaro: in Commissione Urbanistica riunione sul Piano Strutturale Comunale

È partita la fase d'ascolto dei consiglieri che porterà alla redazione del progetto preliminare del nuovo Piano strutturale comunale (Psc). Una riunione della commissione Urbanistica, presieduta da Fabio Talarico, ha di fatto rappresentato il semaforo verde di questo importante percorso politico e amministrativo al centro dell'agenda di Palazzo De Nobili.

La riunione è servita ai componenti della commissione per ricevere spunti e precisazioni direttamente dal dirigente del settore Urbanistica, Giuseppe Lonetti, oltre che per esporre propri punti di vista o osservazioni. "Avviando questa fase di ascolto – ha detto il presidente Talarico -, la commissione vuole diventare protagonista di un processo fondamentale per il governo del territorio qual è la redazione del nuovo Psc. Per far questo, recependo l'indicazione diretta del sindaco Abramo, c'è tutta la volontà di inserire nel redigendo strumento di pianificazione urbanistica tutte le osservazioni e gli spunti proposti da maggioranza e opposizione: l'intenzione assoluta, una vera e propria stella polare in questo percorso, è quello di arrivare alla redazione di un Psc che sia il più largamente condiviso".

Il dirigente e i tecnici del settore Urbanistica hanno dichiarato la propria disponibilità a partecipare ai lavori della commissione, per discutere del Psc, ogni venerdì, al fine di agevolare questo percorso di condivisione.