Catanzaro, il benvenuto del sindaco Abramo al nuovo questore Finocchiaro

Il sindaco Sergio Abramo ha rivolto un messaggio di benvenuto al nuovo questore, Mario Finocchiaro, che domani prenderà ufficialmente servizio nel capoluogo.

"Auguro buon lavoro e un buon rientro in Calabria al neo Questore di Catanzaro", ha detto il primo cittadino ricordando le passate esperienze nella regione del siciliano Finocchiaro, già vicequestore vicario a Cosenza e questore di Crotone. Il suo ultimo incarico è stato quello di questore di Perugia.

"Da uomo del sud che è già stato a contatto con la complessità di un territorio come quello calabrese, Finocchiaro saprà senz'altro proseguire l'ottimo lavoro svolto da chi l'ha preceduto alla guida della Questura di Catanzaro", ha aggiunto Abramo, sottolineando "il grande spessore umano e professionale di tutti i poliziotti e le poliziotte che sono il cuore pulsante di questo presidio dello Stato sul territorio". Abramo ha ringraziato per l'impegno dimostrato in questi anni il questore Amalia Di Ruocco, "alla quale rivolgo un sincero in bocca al lupo per la sua promozione a Prefetto, importante riconoscimento del lavoro svolto al servizio dello Stato".