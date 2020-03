Lamezia Terme (Cz), gli studenti dell’Istituto Professionale per l’Agricoltura producono disinfettante per mani per prevenire coronavirus

Gli alunni dell'Istituto Professionale per l'Agricoltura di Lamezia Terme, facente parte dell'IIS Costanzo di Decollatura, diretto dal Dott Antonio Caligiuri, guidati dai docenti delle materie di indirizzo, seguendo le spiegazioni dei ricercatori del Dipartimento di Chimica e tecnologie chimiche dell'Università della Calabria, hanno prodotto e messo disposizione di tutti gli studenti della scuola, Professionale per l'Agricoltura e Odontotecnici, un disinfettante per mani, in prevenzione del Coronavirus.

La ricetta utilizzata, suggerita dai ricercatori dell'UNICAL, è quella fornita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, apportando a questa, una modifica: al posto dell'alcol etilico al 96%, utilizzato per i liquori e piuttosto caro, hanno suggerito l'alcool denaturato al 96%, meno caro e di facile reperibilità.

Dosi per un litro di disinfettante:

· 833 ml di alcool etilico al 96%,

· 42 ml di acqua ossigenata al 3%,

· 15 ml di glicerina al 98%,

· acqua distillata o bollita e raffreddata (quanto basta per arrivare al litro)