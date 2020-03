Catanzaro, rotatoria Barone: sopralluogo della commissione all'Urbanistica presieduta da Talarico

La sicurezza della viabilità in una importante e trafficata arteria della zona sud della città è stata al centro dei lavori della commissione all'Urbanistica presieduta da Fabio Talarico.

I componenti dell'organismo consiliare hanno infatti eseguito un lungo sopralluogo alla rotatoria di Barone. I consiglieri hanno potuto verificare direttamente lo stato dei lavori, effettuati dall'amministrazione provinciale guidata da Sergio Abramo, ricevendo precise spiegazioni dalla progettisrta dell'opera, Carla Chiriaco.

"Avere piena contezza della situazione è un passaggio importante perché aiuta a capire le ricadute positive, in termini di sicurezza su automobilisti e pedoni, che un'opera come questa può avere sulla viabilità all'interno del Comune, per di più in una zona molto trafficata qual è questa del quartiere Barone", ha sottolineato Talarico, che ha ringraziato la progettista per l'attenzione e la disponibilità dimostrata nel corso delle due ore di sopralluogo, e ha evidenziato l'ottimo lavoro svolto dalla commissione che fino a qualche giorno è stata fa egregiamente presieduta dal collega Mirarchi.

"È in corso di realizzazione un'infrastruttura fondamentale nel sistema stradale che attraversa il capoluogo", hanno concluso il presidente Talarico e gli altri componenti della commissione (Mirarchi, Ursino, Renda, Pisano, Lostumbo, Angotti e De Sarro) che hanno partecipato al sopralluogo.