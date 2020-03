Catanzaro, il saluto di Abramo al nuovo comandante provinciale dei Vigili del fuoco, Cuzzocrea

"La sinergia istituzionale è una componente fondamentale per garantire la tutela del territorio e la sicurezza dei cittadini. Con questo comune obiettivo, voglio rivolgere gli auguri di buon lavoro al neo comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, Fabio Cuzzocrea, con il quale sarà fin da subito dato seguito al rapporto di forte collaborazione già in atto con le amministrazioni che ho l'onore di presiedere". Lo afferma il sindaco e presidente della Provincia di Catanzaro, Sergio Abramo, nel ringraziare contestualmente il comandante uscente Mario Falvo per il lavoro svolto sul territorio. "L'impegno che mi sento di condividere – prosegue Abramo – è quello di continuare a garantire l'adeguato supporto alle attività messe in campo dai Vigili del fuoco, di concerto con tutte le Forze dell'Ordine, per fronteggiare in maniera sempre più efficace le specifiche criticità del nostro territorio".

2020-03