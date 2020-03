Catanzaro, Lobello: “Fondamentale la collaborazione dei cittadini per gli interventi sul decoro urbano”

"La collaborazione dei cittadini è fondamentale per rendere più efficiente l'operato dell'amministrazione comunale in un ambito particolarmente complesso come quello del decoro urbano. Per questo motivo, nell'aver avviato con entusiasmo e senso di responsabilità l'esercizio della delega istituita e assegnatami dal sindaco Abramo, ho inteso fin da subito intraprendere un percorso mirato a promuovere esempi concreti di cittadinanza attiva che possano essere da prezioso supporto alle istituzioni". Lo afferma l'assessore al decoro urbano Alessandra Lobello.

"Invito – prosegue - tutti coloro che vogliano condividere richieste, segnalazioni e proposte sul tema ad inviare una e-mail all'apposito indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. , indicando i propri recapiti al fine di instaurare una linea diretta tra gli uffici preposti e la cittadinanza. Voglio ribadire che la mia delega riguarderà, nei limiti delle possibilità e nel rispetto delle competenze spettanti agli altri settori, gli interventi attinenti alla tutela e al miglioramento dell'ambiente urbano con riferimento alle aree pubbliche, spazi verdi, edifici e beni di interesse storico, artistico e culturale. La volontà è quella di coinvolgere il mondo dell'associazionismo e delle categorie incentivando, anche attraverso sopralluoghi periodici nei quartieri, forme di collaborazione e partecipazione responsabile da parte dei cittadini. L'auspicio è che, su queste basi, si possa registrare la più ampia condivisione su una tematica di forte interesse".