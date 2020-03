Disservizio Wind/Tre a Germaneto: la segnalazione di Adiconsum Calabria

"Da circa una settimana i ripetitori Wind/Tre posizionati nei pressi della Cittadella regionale sono in tilt. Un disservizio che sta creando non pochi disagi nei confronti del personale della Pubblica Amministrazione, degli utenti che quotidianamente si recano presso gli uffici regionali nonché delle imprese della zona.

Preso atto che la società di telecomunicazioni in questione ha il dovere di garantire alti standard di qualità nella prestazione dei propri servizi - spiega il presidente dell'ADICONSUM Calabria Michele Gigliotti - come Associazione abbiamo segnalato la gravità di tale disservizio, che si protrae ormai da diversi giorni. L'assenza di segnale non permette di effettuare telefonate, connessioni ad internet e quindi di usufruire delle normali attività. Chiediamo – continua Gigliotti - che l'azienda provveda al ripristino del regolare servizio di comunicazione, per le aree territorialmente servite dalla propria gestione. Siamo certi che la società provvederà in breve tempo a risolvere il disagio creato, fermo restando che, come Adiconsum (Associazione difesa consumatori e ambiente) metteremo a disposizione i nostri sportelli, presenti su tutto il territorio calabrese, per tutti coloro i quali vorranno avanzare richiesta per la denuncia dei danni subiti". Lo afferma una nota del presidente ADICONSUM Calabria, Michele Gigliotti.