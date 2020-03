Salvatore Pellegrino rappresentante della Provincia di Catanzaro nella deputazione amministrativa del Consorzio di Bonifica Tirreno – Catanzarese

Con Decreto del Presidente della Provincia di Catanzaro prot. n. 151 del 07/01/2020 l'ingegnere Salvatore Pellegrino è stato nominato rappresentante in seno alla Deputazione Amministrativa del Consorzio di Bonifica Tirreno – Catanzarese.

"Mi riempie di orgoglio essere stato nominato membro della Deputazione Amministrativa del Consorzio di Bonifica Tirreno-Catanzarese quale rappresentante dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro – afferma Pellegrino -. Un doveroso ringraziamento va al Presidente Sergio Abramo e al consigliere provinciale delegato Fernando Sinopoli per la fiducia che mi hanno accordato. Cercherò di mettere a disposizione dell'Ente guidato dal presidente Arcuri tutta la mia esperienza e professionalità, cercando di dare un contributo fattivo e concreto per il bene di tutti i consorziati. Cercherò, in collaborazione con il Presidente, il Vice Presidente e gli altri colleghi, di dare voce a tutte quelle istanze che fino ad oggi sono rimaste inascoltate, interloquendo direttamente con i soggetti interessati, cercando così di creare la giusta sinergia tra l'Ente e i vari utenti, siano essi grandi imprenditori o semplici privati cittadini".