Atm di Poste Italiane a Curinga, U.Di.Con.: "Risolto problema cruciale per i cittadini"

"Il comune di Curinga in provincia di Catanzaro è suddiviso in 2 macroaree principali, il centro del paese e una grande frazione che ha praticamente lo stesso numero di abitanti del centro - scrive in una nota il Presidente Nazionale U.Di.Con. Denis Nesci - esistono due filiali di Poste Italiane, ma quella nella frazione è sprovvista di Bancomat, con i conseguenti disagi per i residenti dell'area devono recarsi nella filiale del centro per poter prelevare. Naturalmente, da ciò ne segue una frequente mancanza di erogazione di contate per indisponibilità - continua Nesci - risultava quindi evidente come un solo sportello bancomat di Poste Italiane non fosse sufficiente a soddisfare le esigenze di settemila abitanti. Per questo motivo abbiamo deciso di scrivere a Poste, che si è mostrata immediatamente disponibile a recepire la nostra richiesta di apertura di un secondo sportello nella filiale della frazione. Il risultato che ne consegue è che Poste Italiane ha deciso, dopo la nostra richiesta di prendersi carico della situazione, di avviare nelle prossime settimane tutto l'iter interno per la risoluzione della problematica. Questa è la testimonianza di come - conclude Nesci - quando si collabora per il bene degli utenti, alla fine il risultato è positivo per tutte le parti".

Dettagli Creato Sabato, 29 Febbraio 2020 20:16