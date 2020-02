Uniti per le donne: una festa della donna speciale a Squillace Lido

In occasione della giornata internazionale della donna, l'associazione "Universo Minori", guidata dalla presidente dottoressa Rita Tulelli, la parrucchieria "Look performance" di Mirella Ottinà e la piscina "Cassiodoro" di Squillace lido faranno si che le signore che si recheranno in piscina nelle giornate del 6, 7, 8 e 10 marzo potranno usufruire di una promozione relativa alla fruizione di un pacchetto di bellezza che darà loro la possibilità di fare una piega al prezzo di 7,00 € e farsi truccare al costo di 5,00 €. L'iniziativa ha l'obiettivo di rimarcare il fatto che le donne hanno il dovere di amarsi di più attraverso lo sport e la cura della loro persona, ma soprattutto il dovere di rendere sempre viva l'essenza stessa di essere donna, che è la cosa più affascinante ed è l'avventura che richiede un così immenso coraggio di affrontare una sfida che non finisce mai.

Sabato, 29 Febbraio 2020 17:56