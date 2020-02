Catanzaro, passaggio di consegne alla presidenza della commissione politiche sociali tra Costanzo e Lostumbo

Passaggio di consegne alla presidenza della Commissione politiche sociali, cultura, pubblica istruzione e sport tra i consiglieri Manuela Costanzo e Rosario Lostumbo. Si è riunito oggi l'organismo consiliare che, nell'ambito della nuova articolazione delle commissioni, ha visto insediarsi ufficialmente Lostumbo il quale, nell'assumere il nuovo incarico, ha espresso il proprio saluto alla presidente uscente. "Unitamente a tutti i colleghi – ha sottolineato Lostumbo – ho preso atto che la scelta della consigliera Costanzo di passare il testimone è stata dettata da motivi di natura professionale che le impediscono di poter dedicare in futuro l'impegno necessario per questo delicato ruolo". La stessa Manuela Costanzo ha inteso rimarcare "tra le ultime attività promosse personalmente la giornata di sensibilizzazione sulla Breast Unit dell'Azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio contro il tumore al seno, prevista per il prossimo 8 marzo, e la proposta di adesione alla campagna nazionale "No mozziconi a terra" lanciata da Striscia la notizia".

"Nell'intraprendere questo nuovo percorso – ha proseguito Lostumbo - voglio sottolineare che farò tesoro dell'esperienza maturata, già alla guida della commissione politiche sociali, nella precedente amministrazione. L'obiettivo è quello di continuare le attività in corso, che hanno una scadenza imminente, e di dare seguito alle proposte avanzate all'interno dell'organismo. Sarà importante, in tal senso, rafforzare il lavoro di raccordo con tutti i settori interessati a cui chiederemo la produzione di report sullo stato di avanzamento degli interventi. La priorità sarà data alle politiche sociali, al fine di meglio calibrare la programmazione delle tante misure che riguardano la lotta alla povertà e i sussidi alle fasce deboli. La collaborazione con gli assessori preposti – ha concluso - sarà, quindi, fondamentale per dare ulteriore impulso all'attività dell'amministrazione".