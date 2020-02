A Badolato (Cz) riprese dell'emittente TV "LaC" per nuovo programma su borghi di D.Milani

Mercoledì 26 Febbraio la piccola cittadina di Badolato ha avuto modo di ospitare una troupe della TV regionale "LaC" che, - guidata dai responsabili locali della Pro Loco/Unpli Calabria, assieme all'Ass.ne Culturale ed al Polo di Badolato di "Rivira e Borghi degli Angeli" - ha registrato interviste e realizzato delle riprese con momenti particolari ed autentici della routine quotidiana della comunità locale. Le riprese sono state realizzate, in lungo ed in largo per la cittadina jonica (tra l'antico borgo e la frazione marina), per il prossimo programma di Domenico Milani "SORRIDI SEI IN CALABRIA / TOUR 2020" ormai al debutto sul canale 19 del digitale terrestre con la prima messa in onda prevista per le prossime settimane. La giornata di riprese si è articolata in due sessioni di lavoro con riprese volte ad immortale paesaggio e bellezze naturalistiche, patrimonio storico-artistico e documenti fotografici storici (grazie al contributo della famiglia Rudi ed alle foto dello storico fotografo Giocondo Rudi). Tante ed interessanti le interviste, introdotte dalle narrazioni del prof. Vincenzo Squillacioti e dalle dichiarazioni del Presidente della Pro Loco/Unpli Calabria Pietro Piroso, realizzate con cittadini storici del borgo e con "neo-badolatesi" di origine straniera, tra turisti invernali ed ospiti residenziali, che hanno scelto Badolato non solo come meta turistica ma anche come "destinazione umana e di vita". Queste ultime interviste, vista la presenza in Badolato di una nuova ed interculturale comunità, sono state realizzate con cittadini di origine francese, tedesca, scandinava ed italiana. Emozionante ed unico il momento di incontro ed intervista con le donne del rione "Santa Maria" e "Destru" (lato del borgo esposto a mezzogiorno ed ancora molto vissuto) che hanno offerto a tutta la troupe televisiva dolci tipici tradizionali: "mastazzola 'e vinicottu", "cuzzupi cu annaspu" e "cururehri cu l'annassi". Altre interviste sono state poi fatte anche ad operatori commerciali e turistici ed al Sindaco di Badolato presso la riattivata sede del Municipio del centro storico.

La mattinata si è conclusa all'Agriturismo Zangarsa dove la co-titolare e cuoca Vittoria ha registrato con il presentatore Domenico Milani la preparazione di alcuni piatti tipici della migliore tradizione culinaria contadina locale, in seguito poi degustati da tutta la troupe televisiva e dai vari accompagnatori. La giornata è continuata nel borgo con riprese mirate, grazie al supporto delle Confraternite Religiose locali, presso la suggestiva Chiesa dell'Immacolata e presso l'antica Chiesa di Santa Caterina V.M d'Alessandria con il suo meraviglioso e storico affresco e con la sua straordinaria pala d'altare. Il giro di interviste si è chiuso con riprese fatte anche a ridosso della Chiesa di San Domenico e presso un tipico "catojo" del borgo. La giornata, intensa e ricca di appuntamenti, considerati i notevoli risvolti nella promozione turistico-culturale di Badolato su scala regionale, si è conclusa in Marina grazie a delle riprese fatte sulla spiaggia e lungo il Mar Ionio e da alcuni punti panoramici della zona Montemanna.