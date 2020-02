Abitazione in fiamme nel Catanzarese, muore 87enne

Un uomo di 87 anni e' morto nella sua abitazione, a Motta Santa Lucia, nel Catanzarese, in seguito ad un incendio, probabilmente di natura accidentale. Le fiamme hanno interessato una struttura abitativa su un unico livello. Il corpo dell'uomo e' stato rinvenuto in cucina. Sul posto, in via Carlo Maria Talarico, sono intervenuti i carabinieri di Conflenti, la polizia locale, il medico legale ed i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme. (Agi)

Dettagli Creato Mercoledì, 26 Febbraio 2020 19:57