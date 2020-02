Catanzaro, pubblicato bando per l’affidamento delle Gallerie del San Giovanni. Cardamone: “Immaginiamo percorso enogastronomico e culturale”

È stato pubblicato nell'area trasparenza del portale www.comune.catanzaro.it il bando per l'affidamento in concessione della gestione delle Gallerie del San Giovanni

per la realizzazione di un percorso enogastronomico e culturale. Ne dà notizia l'assessore al Patrimonio Ivan Cardamone nell'evidenziare che il termine per la presentazione delle offerte scadrà il prossimo 21 aprile alle ore 10.30.

"L'amministrazione comunale - sottolinea Cardamone - dopo che il primo avviso pubblico è andato deserto negli scorsi mesi, ha predisposto un nuovo bando con la volontà di affidare la gestione di un sito culturale dalla notevole potenzialità strategica per il rilancio del centro storico. Le Gallerie del San Giovanni si prestano, infatti, ad ospitare un itinerario in grado di coniugare l'enogastronomia d'eccellenza con le attività culturali e le visite guidate. L'obiettivo è quello di selezionare delle proposte di qualità, garantendo la massima fruibilità degli spazi da parte del pubblico. Auspico, dunque, che si possa registrare il più ampio interesse e la partecipazione da parte dei privati riguardo a questa opportunità di notevole interesse".