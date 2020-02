Catanzaro, asta pubblica deserta per 12 immobili: la Provincia procede a trattativa privata con i potenziali interessati

Essendo andata deserta l'asta pubblica relativa alla vendita di dodici immobili di proprietà della Provincia, si rende noto che, nei casi consentiti, l'Amministrazione provinciale procederà a trattativa privata con i potenziali interessati, secondo quanto previsto dal regolamento del Piano delle alienazioni 2019.

Gli immobili sono tutti siti nel Comune di Catanzaro:

· Via Buccarelli, n. 49, di Categoria A/2 - Classe 2 (consistenza 3,5 vani, superficie 81 mq. censito al N.C.E.U. del Comune di Catanzaro – Foglio n. 39 – particella n. 489 – Subalterno 4 - Prezzo base d'asta Euro 88.200,00)

· Immobile sito in Catanzaro alla via Buccarelli, n. 49, di Categoria A/2 - Classe 3 (consistenza 8 vani, superficie 182 mq. censito al N.C.E.U. del Comune di Catanzaro – Foglio n. 39 – particella n. 489 - Subalterno 6 - Prezzo base d'asta Euro 205.200,00)

· Immobile sito in Catanzaro alla via Buccarelli, n. 49, di Categoria A/2 - Classe 3 (consistenza 7 vani, superficie 203 mq. censito al N.C.E.U. del Comune di Catanzaro – Foglio n. 39 – particella n. 489 - Subalterno 58 - Prezzo base d'asta Euro 252.000,00)

· Immobile sito in Catanzaro alla Via Eugenio De Riso, n. 2, piano T di Categoria A/10 - Classe U (consistenza 2 vani, superficie 45,00 mq. censito al N.C.E.U. del Comune di Catanzaro - Foglio n. 40 – particella n. 36 – Subalterno 25 - Prezzo base d'asta Euro 50.000,00)

· Immobile sito in Catanzaro alla Via Eugenio De Riso, n. 2, di Categoria A/2 -Classe 3 (consistenza 5,5 vani, piano T superficie 130,00 mq. censito al N.C.E.U. del Comune di Catanzaro - Foglio n. 40 – particella n. 36 – Subalterno 26 - Prezzo base d'asta Euro 115.000,00)

· Immobile sito in Catanzaro alla via Aldo Barbaro, già via Piave, di Categoria C/1 - Classe 3 - superficie 51,00 mq. (censito al N.C.E.U. del Comune di Catanzaro - Foglio n. 38 – particella n. 47 – Subalterno 6 - prezzo base d'asta Euro 71.000,00)

· Immobile sito in Catanzaro alla via Petricciolo, di Categoria C/2 - Classe 1 (consistenza 83 mq, superficie catastale 128 mq. censito al N.C.E.U. del Comune di Catanzaro - Foglio n. 72 – particella n. 1052 – Subalterno 1 - prezzo base d'asta Euro 38.000,00).

· Immobile sito in Catanzaro alla Via Petricciolo, di Categoria A/3 - Classe 3, superficie catastale 157 mq. censito al N.C.E.U. del Comune di Catanzaro - Foglio n. 72 – particella n. 1052 – Subalterno 15 - prezzo base d'asta Euro 90.000,00

· Immobile sito in Catanzaro alla Via Petricciolo, di Categoria A/3 - Classe 3, superficie catastale 148 mq. censito al N.C.E.U. del Comune di Catanzaro - Foglio n. 72 – particella n. 1052 – Subalterno 16 - prezzo base d'asta Euro 85.000,00

· Immobile sito in Catanzaro alla Via Petricciolo, di Categoria A/3 - Classe 3, superficie catastale 150 mq. censito al N.C.E.U. del Comune di Catanzaro - Foglio n. 72 – particella n. 1052 – Subalterno 17 - prezzo base d'asta Euro 90.000,00

· Immobile sito in Catanzaro alla Via Petricciolo, di Categoria A/3 - Classe 3, superficie catastale 154 mq. censito al N.C.E.U. del Comune di Catanzaro - Foglio n. 72 – particella n. 1052 – Subalterno 18 - prezzo base d'asta Euro 90.000,00

· Immobile sito in Catanzaro alla via Petricciolo, di qualità seminativo - Classe 2- superficie 1850,00 mq. censito al N.C.T del Comune di Catanzaro - Foglio n. 72 – particella n. 1053 – prezzo base d'asta Euro 4.500,00.